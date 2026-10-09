La crisis de desaparecidos en México llega hasta el papa León XIV en el Vaticano

El obispo Ramón Castro Castro, presidente de la CEM, entregó al pontífice la obra ‘Un nombre, mil voces’, según una publicación en X acompañada de fotografías del encuentro en la Santa Sede.

“En sus páginas, el Papa encontró los rostros de quienes siguen haciendo falta y la memoria de las familias que no dejan de buscar”, destacó el Episcopado.

La Iglesia mexicana agradeció, junto con el Diálogo Nacional por la Paz, “a cada familia y colectivo que compartió su memoria y su esperanza”, tras entregar esta obra de más de 200 páginas con rostros, nombres e historias que dan cuenta de la crisis de desapariciones por la que atraviesa el país.

El proyecto surgió en agosto, cuando el Diálogo Nacional por la Paz pidió a familiares y colectivos nombres, fotografías, lugares y fechas de desaparición antes del 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

La organización anunció entonces que también llevaría el documento ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y planteó incluir un listado de periodistas y sacerdotes asesinados.

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La iniciativa siguió a la visita a México, en agosto, del secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, quien se reunió con representantes del Diálogo y se interesó por la situación de las familias de personas desaparecidas.

El movimiento nació tras el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora en Cerocahui, en junio de 2022, y reúne a organizaciones religiosas y civiles que impulsan propuestas contra la violencia.

México registra más de 130.000 personas desaparecidas y no localizadas, según datos oficiales, mientras colectivos de familiares denuncian impunidad, dificultades en las investigaciones y una crisis de identificación de restos humanos.

En abril, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU elevó la situación de México a la Asamblea General, decisión rechazada por el Gobierno de Claudia Sheinbaum, que defendió sus políticas de búsqueda e investigación.