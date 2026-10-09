La deforestación en la Amazonía brasileña sube un 9 % en septiembre

La deforestación en la Amazonía brasileña sube un 9 % en septiembre

Río de Janeiro, 9 oct (EFE).- La deforestación en la Amazonía brasileña subió un 9 % interanual en septiembre, el primer aumento para el mes desde 2022, aunque se mantuvo prácticamente estable en relación con agosto pasado, informó este viernes el Gobierno.