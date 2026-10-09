La deforestación en la Amazonía brasileña sube un 9 % en septiembre

Pese al aumento, el área devastada en la más extensa selva tropical del planeta es la segunda más baja de la década, superada solo por la de septiembre de 2025, según el Instituto Brasileño de Investigaciones Espaciales (INPE, por sus siglas en portugués).
De acuerdo con los datos del sistema de alertas de la entidad, el bioma perdió una superficie de 350 kilómetros cuadrados de vegetación el mes pasado.
En el acumulado de los primeros nueve meses del año, la deforestación en la Amazonía brasileña cayó un 26,9 %, en relación con el mismo período de 2025.
El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva se puso como meta que Brasil elimine la deforestación ilegal hasta 2030 y ha reforzado los recursos para fiscalizar el cumplimiento de las normas ambientales.
En los tres primeros años de mandato, el Ejecutivo asegura haber disminuido un 50 % la tala en el bioma, después de una aplicación laxa de los controles durante la gestión del ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022) que aceleró la tala de bosques.
Durante la Administración de Bolsonaro, que defendía la explotación de la selva en pro del desarrollo del país, incluso en reservas indígenas, más de 8.000 kilómetros cuadrados fueron deforestados cada año en la Amazonía, según datos oficiales.