La hermana de John Lennon: sé más sobre John en Almería que sobre John en Liverpool

La Casa del Cine de la ciudad de Almería (sur de España) acoge durante este viernes y el sábado un amplio programa de actividades para conmemorar el 60 aniversario de la llegada de Lennon a la provincia homónima en 1966, donde participó en el rodaje de la película 'How I Won the War' ('Cómo gané la guerra') a las órdenes del director Richard Lester.

Baird, que ejerce como presidenta honoraria de Strawberry Field, explicó que en un viaje previo a España junto a su pareja pasó de largo por Almería y prefirió no entrar. "Era por todo el asunto de John, porque si venía querría saber dónde estaba la casa, querría saber dónde hizo esto y dónde hizo aquello".

Sin embargo, el trabajo de investigadores locales como J. Adolfo Iglesias le ha permitido acercarse. "Parece haber documentado cada respiración que John dio mientras estuvo aquí", bromeó Baird, quien ha reconocido que la finca de Santa Isabel, actual Casa del Cine y residencia del músico en aquel tiempo, fue "un espacio hermoso" en el que su hermano pudo descansar.

Durante su intervención, la hermana del artista trazó un paralelismo directo entre el retiro andaluz y la infancia de ambos en Reino Unido. Según relató, crecieron en los suburbios de Liverpool, alejados del centro urbano, por lo que Lennon "habría preferido con diferencia estar aquí fuera".

Esa tranquilidad periférica, sumada al colegio que había junto a la finca almeriense, fue el detonante de la inspiración.

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"Los niños jugaban, y eso a John le habría recordado muchísimo a Strawberry Field, adonde él iba a mirar", detalló Baird, recordando que aquel enclave inglés es hoy un centro del Ejército de Salvación que orienta a personas con problemas de integración.

Por su parte, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, agradeció la primera visita de Baird a la ciudad, recordando que hace dos décadas ya acudió Cynthia Lennon, primera esposa del artista.

Vázquez reivindicó la historia cinematográfica de una tierra que atrajo a estrellas como Henry Fonda, Clint Eastwood o Brigitte Bardot, pero incidió en que el paso del beatle dejó una huella imborrable, al componer aquí el himno universal 'Strawberry Fields Forever'.

Tras los discursos institucionales, como símbolo del vínculo cultural duradero y hermanamiento entre ambas ciudades, Baird y las autoridades locales procedieron a la plantación de un peral en los mismos jardines por los que paseó el artista hace seis décadas.

Las conmemoraciones continuarán hasta la noche del sábado e incluirán desde un 'scape room' temático titulado "Cómo ganar la guerra" hasta charlas guiadas, talleres sonoros y varios conciertos de bandas tributo para mantener vivo el histórico nexo entre el genio de Liverpool y el rincón del Mediterráneo donde encontró la inspiración.