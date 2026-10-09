La justicia española mantiene en prisión al filántropo Chambers Jr. por riesgo de fuga

La Sala de lo Penal rechazó la petición de libertad de este filántropo estadounidense, que continuará en prisión provisional en la cárcel de Aranjuez, en el sur de la Comunidad de Madrid, y sigue así el criterio del juez que instruye su proceso de extradición, el magistrado Antonio Piña.

El tribunal no entró a valorar las reclamaciones de Chambers Jr., que denunció ante el juez el pasado mes de septiembre ser víctima de una persecución política de la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, por apoyar la causa palestina.

Estados Unidos reclama a Chambers Jr., detenido el pasado 10 de julio en Ibiza (Islas Baleares, mar Mediterráneo), por blanqueo internacional de capitales por enviar fondos a Túnez y Palestina, que las autoridades estadounidenses creen que podrían haber terminado en manos de organizaciones terroristas.

También se le reclama por conspiración dirigida a desórdenes públicos, por unos disturbios.

Acusaciones que niega su defensa, que sostiene que los fondos fueron destinados a un equipo de fútbol en Túnez y a la construcción de un horno y apoyo de hospitales en Palestina, y que recalca que Estados Unidos no lo reclama por terrorismo.

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La Sala no entró a valorar ninguno de estos elementos porque solo decidió sobre su petición de libertad, desestimando, además, las medidas alternativas propuestas por su defensa, que planteó que el filántropo acudiera a firmar a diario a dependencias judiciales o abonara una fianza.

Por el poder adquisitivo del reclamado, los magistrados entienden que Chambers Jr. tiene capacidad económica para fugarse "a otro país que le garantice no ser entregado" a EE.UU. y por ello tampoco sería suficiente retirarle el pasaporte, ya que los controles terrestres son permeables.

"Por ello, la única medida idónea para garantizar el éxito de la entrega, si procediera, es la prisión provisional", que apunta a que la vista de extradición en la que se decidirá si es entregado a EE.UU. se celebrará en "fechas próximas".

Si el tribunal rechaza la extradición, la decisión será definitiva, pero si la declara procedente, su decisión no será vinculante para el Gobierno, que "podrá denegarla en el ejercicio de la soberanía nacional".

Hace semanas, el Gobierno central español, en boca de su portavoz, Elma Saiz, pidió "dejar trabajar a la Audiencia Nacional" y señaló que el Ejecutivo adoptará una "decisión definitiva" cuando este órgano dicte su resolución.