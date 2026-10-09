La LPF reprograma los partidos de la jornada 12 por los sismos en Panamá

La LPF reprograma los partidos de la jornada 12 por los sismos en Panamá

Ciudad de Panamá, 9 oct (EFE).- La Liga Panameña de Fútbol (LPF) anunció este viernes la reprogramación de los partidos previstos para la jornada doce del torneo Apertura 2026, así como los de la Liga PROM y la Liga Juvenil, como medida preventiva ante los recientes movimientos sísmicos registrados en el país.