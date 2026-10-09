La LPF reprograma los partidos de la jornada 12 por los sismos en Panamá

"La decisión busca priorizar la seguridad y el bienestar físico de los jugadores, sus familiares y todas las personas involucradas en la actividad futbolística", informó el organismo en un comunicado oficial.
La LPF expresó, además, su solidaridad con las personas y familias afectadas por los sismos y manifestó su deseo de que todos se encuentren a salvo y puedan afrontar la situación con tranquilidad.
El organismo agradeció la comprensión de los clubes, jugadores, cuerpos técnicos, aficionados y demás integrantes de la comunidad futbolística ante la medida adoptada.
La liga indicó que próximamente ofrecerá información sobre las nuevas fechas de los encuentros suspendidos.
De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el epicentro del sismo que sacudió Panamá se registró a doce kilómetros de la localidad de Tonosí, una zona turística ubicada en el suroeste de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital, Ciudad de Panamá.
Las autoridades del país no han informado de momento sobre el alcance del terremoto.
El movimiento ocurrió a las 12:56 hora local (17:56 GMT) y fue reportado inicialmente con una magnitud de 7,6, que luego fue actualizada a 7,7 por el USGS.