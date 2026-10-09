La ONU denuncia persistentes abusos durante las incursiones armadas israelíes en Siria

Sólo en el mes de septiembre la oficina registró 280 incidentes relacionados con estas incursiones, una cifra mensual récord en lo que va de año, indicó en rueda de prensa la portavoz de la oficina Shabia Mantoo.

Agregó que según la información de la oficina 49 sirios -aunque la cifra real podría ser mucho mayor- permanecen bajo custodia israelí, y podrían estar sufriendo graves abusos.

"Detenidos puestos en libertad denuncian haber sufrido periodos de detención prolongados, a veces de más de un año (...) y tortura y malos tratos como palizas, obligación de permanecer de pie durante largo tiempo, uso de perros o amenazas", señaló Mantoo.

La oficina que dirige el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, urgió a Israel a poner fin a estas acciones de intimidación de la población civil siria.

"Nadie puede ser detenido sin que exista un fundamento jurídico adecuado conforme al derecho internacional", agregó.