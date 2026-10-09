La organización 50más1 establece capítulo en Nueva York para conectar redes de mujeres

"La intención de este capítulo es abrir la posibilidad a otras organizaciones de mujeres que quieran complementarse con nosotras", explicó Ochoa a EFE tras la toma de juramentación de la nueva directiva, celebrada en un espacio en Wall Street que acogió un foro con charlas y oportunidades de 'networking'.

"Existen muchísimas organizaciones de mujeres, tanto en Nueva York como en Nueva Jersey, pero trabajan aisladas. La invitación es a sumar (...), a que todas estas mujeres se nutran con nosotras y a hacer unión, porque tenemos capítulos internacionales y podemos ayudarnos entre todas", sostuvo.

Ochoa ofreció una ponencia sobre "liderar con propósito", en la que hizo énfasis en que el liderazgo comienza en el hogar e implica ser "congruente con lo que transmites" más allá de los discursos para "dejar huella en la comunidad hispana en los Estados Unidos".

También destacó la necesidad de que las mujeres adquieran conocimientos financieros y de fomentar el pensamiento crítico ante los desafíos de la inteligencia artificial.

Explicó que su interés por impulsar el nuevo capítulo de 50más1 surgió hace más de un año, después de escuchar una intervención de su fundadora y presidenta internacional, la mexicana María Elena Orantes, y conocer su misión de apoyar a otras mujeres.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Orantes, que presidió la juramentación de Ochoa, explicó que 50más1 nació en México hace 8 años y hoy reúne a unas 6.000 mujeres en 81 ciudades de 27 países, con el objetivo de generar conexiones y espacios de proyección desde una visión apartidista.

"Le puse 50más1 porque somos el 51 % de la población mundial. Y porque en la toma de decisiones de la banca, de la empresa y de los marcos legislativos y políticos de los países, para que algo transite tiene que contar con el 50 más 1 de la votación", subrayó.

Por eso, la agrupación, que tiene gran presencia en Latinoamérica pero ha abierto capítulos hasta en Emiratos Árabes Unidos y Angola, busca que la "fuerza latina de mujeres" se identifique, encuentre y abrace con solidaridad para "emprender nuevos proyectos" y "cambiar la historia".

Sobre los siguientes pasos de la organización, Ochoa destacó que planea acciones de ayuda a niños en Venezuela, que ejemplificó durante su ponencia con un video sobre la ayuda brindada por el capítulo de la organización en ese país al Hospital Ortopédico Infantil tras los terremotos del pasado 24 de junio, y que extendió a otras naciones y a Nueva York.

Además de temas de "responsabilidad social", apuntó Orantes, 50más1 tiene en marcha iniciativas como un proceso de certificación de libertad financiera por parte del capítulo de Texas, y entre sus próximos eventos tiene uno dirigido a mujeres migrantes, en Chicago, y otro a mujeres del sector de la agricultura, en México.

Se trata, afirmó la fundadora, de "poner al centro la agenda de la mujer para transformar la historia, ser mentoras de las nuevas generaciones, y sobre todo que podamos ser la influencia real en las cosas".