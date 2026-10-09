La pesca industrial en Perú no se contrapone con zonas marinas protegidas, afirma ministro

Requejo apuntó en una entrevista con EFE que su ministerio, como el de Ambiente, son conscientes de que "la pesca no tiene por qué contraponerse a un área natural protegida, simplemente tiene que manejarse", al ser consultado sobre el pedido de grupos ambientalistas y pescadores artesanales.

Requejo explicó que las áreas protegidas "tienen su propio marco regulatorio, pero siempre todas estas áreas marinas protegidas respetan también los derechos preexistentes". "Porque, digamos, se ha pescado siempre, antes de la determinación o de la creación de las áreas naturales protegidas", añadió.

El titular de la cartera de Producción del Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori destacó que la pesca industrial de anchoveta en Perú ha sido reconocida mundialmente por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) por la sostenibilidad en la que trabajan, pero también admitió que hay ciertos sectores preocupados por el tema.

"En realidad se respeta las áreas naturales y las partes en las que coexisten los derechos porque es una área que, más que todo son los picos . En Paracas, no llega ni al 2 % de la reserva (nacional) de Paracas que está en la parte que se continúa haciendo pesca, pero no hay ninguna afectación", expresó Requejo.

La Reserva Nacional de Paracas, que comprende una bahía e islas en la costa de Ica, fue creada en 1975 y mantiene la prohibición para la pesca industrial según una resolución de la Corte Suprema de Justicia, que declaró infundada, en enero pasado, una demanda de la Sociedad Nacional de Pesquería para poder ingresar a pescar anchoveta en esa zona, en base a derechos de pesca preexistentes.

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La demanda buscaba anular las directivas del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), vigentes desde 2001, que prohíben la pesca industrial en áreas protegidas como la de Paracas y otras regiones de la costa peruana.

Las iniciativas en el Congreso para darle el estatus de ley a esa prohibición aún no han sido debatidas en el pleno y algunos sectores señalaban que este tema podía ser abordado por el Ejecutivo en las facultades legislativas solicitadas al Parlamento.

El ministro insistió en que toda industria que se desarrolle en el país, sea pesca u otra actividad, sea sostenible, y que la inversión privada se ejecute en las mejores condiciones.