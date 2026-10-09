La Policía dispersa protestas antiinmigración ante el Tribunal Constitucional de Sudáfrica

Unas 300 personas se congregaron a las puertas del alto tribunal, en el suburbio de Braamfontein, donde se quemaron neumáticos y un vehículo fue también incendiado, antes de que las fuerzas de seguridad dispersaran a los manifestantes empleando balas de goma, según informaron medios locales.

Aunque el recinto del tribunal permaneció cerrado y bajo un fuerte dispositivo de seguridad, los manifestantes lograron entregar un memorándum para el que exigieron una respuesta en un plazo de siete días, tras sostener que la retirada de la directiva no anulaba la sentencia del tribunal.

Posteriormente, abandonaron el lugar y siguieron su movilización por el centro de Johannesburgo, bajo la vigilancia de la Policía y coreando el cántico de "Abahambe", que significa "Tienen que irse" en zulú, así como otras consignas críticas con el presidente del país, Cyril Ramaphosa.

Estos hechos se produjeron después de que el Ministerio del Interior retirara este viernes la citada directiva, que permitía recibir nuevas solicitudes de asilo, después de que su aplicación desbordara en pocos días los centros de refugiados y generara "graves amenazas para la seguridad".

El Ministerio hizo así referencia a las manifestaciones contra la inmigración irregular que se tornaron violentas este jueves en Durban (este) y Soweto, antiguo gueto negro de Johannesburgo (norte), donde ardieron 24 vehículos y fueron saqueados comercios propiedad de extranjeros, alrededor de las oficinas de Interior, mientras cientos de migrantes acudían para tramitar solicitudes de asilo.

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La directiva fue emitida el pasado 28 de septiembre para aplicar una sentencia dictada el 7 de julio de este año por el Tribunal Constitucional sobre el acceso al sistema de asilo.

Ese fallo estableció que una persona no puede quedar excluida del procedimiento únicamente por incumplir determinados requisitos procesales, como haber entrado irregularmente en Sudáfrica.

Sudáfrica atraviesa en los últimos meses un aumento de las movilizaciones contra la inmigración irregular, en un país donde las tensiones xenófobas han provocado en anteriores ocasiones episodios de violencia con decenas de muertos.

Unos 180.000 ciudadanos de Zimbabue, Malaui, Ghana, Mozambique, Nigeria, Kenia, Uganda, Tanzania y la República Democrática del Congo (RDC) han sido repatriados a sus países de origen en los últimos meses en el marco de una ola de xenofobia contra migrantes africanos, según datos oficiales proporcionados por los respectivos gobiernos.