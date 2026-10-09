La UE prorroga un año las sanciones contra Murillo y otros altos cargos de Nicaragua

En total, las medidas afectan a 21 personas y tres entidades: la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral y el regulador de telecomunicaciones, Telcor. Entre los sancionados figuran también tres hijos de la pareja presidencial formada por Rosario Murillo y Daniel Ortega y altos mandos policiales y electorales.

Todos ellos tienen sus activos congelados, y las personas físicas no pueden entrar en territorio comunitario ni transitar por él.

Los Veintisiete, que adoptaron la decisión en el Consejo, condenaron en un comunicado "la represión sistémica de las autoridades nicaragüenses" y reiteraron su exigencia de liberar a todos los presos políticos.

Reclamaron también que se restablezca el Estado de derecho, que vuelvan al país las organizaciones internacionales de derechos humanos y que el régimen y la oposición dialoguen para pactar reformas electorales y buscar "una salida democrática, pacífica y negociada a la crisis".

El marco de sanciones se creó en octubre de 2019, aunque las primeras designaciones llegaron en mayo de 2020, y los Estados miembros lo revisan cada año.