La venta de vehículos en Puerto Rico baja un 12 % en los primeros nueve meses de 2026

Según detalló en un comunicado Rosángela Guerra, presidenta de GUIA, durante los meses de enero a septiembre se vendieron 71.749 vehículos en la isla, en comparación con los 82.136 vendidos durante el mismo periodo en 2025, lo que equivale a una reducción de 12,65%.

Del total de vendidos en los primeros nueve meses del corriente año, 7.620 lo fueron en septiembre, una ligera diferencia de 0,69 % con los 7.673 vendidos el mismo mes de 2025, añadió Guerra.

"Los resultados de septiembre confirman la tendencia de contracción que atraviesa la industria automotriz en Puerto Rico", dijo Guerra.

"Este declive responde a una combinación de factores que inciden directamente en la demanda y en la capacidad de compra de los consumidores: la inflación y las altas tasas de interés, el aumento en los costos de los vehículos asociado a los aranceles y la incertidumbre generada por los conflictos geopolíticos, entre otros", especificó.

No obstante, entre los segmentos que mostraron cambios significativos se encuentran las SUV con un aumento de 7,38 % en relación con el año anterior, mientras que las "pick-ups" reflejaron una disminución de 17,83 % durante el mismo periodo.

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"Estas presiones reducen el poder adquisitivo de los hogares y propician una mayor cautela al momento de considerar la compra de un vehículo", señaló Guerra, presidenta de GUIA.

"Ante este panorama, la industria continúa buscando alternativas que ayuden a aliviar la carga económica del consumidor puertorriqueño y a fortalecer la estabilidad del sector, el cual genera más de 36.000 empleos en la isla y representa un motor de impulso para la economía local", concluyó Guerra.

Mientras, el segmento completo de vehículos electrificados (híbridos, híbridos enchufables y totalmente eléctricos) muestra un importante crecimiento de 46 % durante estos primeros nueve meses, en comparación con el mismo periodo de 2025.

Los híbridos son el motor de este avance, liderando el segmento con un crecimiento de 58 % durante dicho periodo, destacó Guerra.

GUIA es una organización independiente, sin fines de lucro, que se creó en el 2006 con el fin de atender asuntos que atañen directamente a la industria automotriz, así como asuntos relacionados a la economía general de Puerto Rico.