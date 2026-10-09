Líderes advierten de vertiginosa reducción del nivel del agua en el mar Caspio

"El nivel medio del mar en la costa kazaja prácticamente se redujo en 29,5 metros. En los últimos 25 años la superficie del mar ha disminuido más de 16.000 kilómetros cuadrados en Kazajistán", alertó el presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, en su intervención.

Añadió que "en algunos sectores la línea costera se ha alejado varias decenas de kilómetros", según informan las agencias rusas.

En la misma línea, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, constató que "el descenso del nivel del Caspio continúa ya durante muchos años. Lamentablemente, ese proceso se ha acelerado notablemente en los últimos tiempos y la situación no deja de empeorar".

"La superficie marítima total ya se ha reducido más de 20.000 kilómetros cuadrados", apuntó y advirtió de "las catastróficas consecuencias" si no se logra revertir la actual tendencia, no sólo para el medio ambiente, sino para la economía, el transporte, las infraestructuras portuarias y la vida de las poblaciones costeras.

Al respecto, el presidente ruso, Vladímir Putin, llamó a reforzar la cooperación entre los cinco países, entre los que también figura Irán, para "la protección del ecosistema de la región del Caspio".

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Uno de los ámbitos de cooperación, en su opinión, sería el uso prudente de los recursos hídricos para lo que propone optimizar y modernizar los métodos de bombeo, construcción de canales y depósitos de agua, e irrigación, supervisión digital y monitoreo espacial.

Putin, quien estimó también en unos 20.000 kilómetros cuadrados el territorio ganado por la tierra al mar en las últimas dos décadas en suelo ruso, aseguró que su gobierno prepara un programa para el estudio de los problemas del mar y minimizar sus consecuencias negativas para 2030.

"Según nuestros datos, la media anual de nueve centímetros (de reducción del nivel del agua) conllevará una serie de secuelas ecológicas funestas", entre las que figura la disminución de la pesca y la erosión de las costas, lo que consideró "una gran amenaza", pero también el empeoramiento de la vida de los habitantes de la región debido a la caída de las inversiones.

Entre los factores naturales causantes de los problemas del Caspio, mencionó la subida de las temperaturas, el alza de la evaporación del agua en la superficie, la caída de las precipitaciones y del caudal de los ríos que desembocan en el Caspio, que, además, debido al cambio climático recibe ahora mucho más viento caliente de Asia Central que masas frías del Atlántico.

Por todo ello, adelantó que Rusia tiene previsto diseñar una copia digital del Caspio y pronosticar los cambios del nivel del mar con la ayuda de algoritmos de inteligencia artificial, sobre la base de los niveles de precipitaciones y evaporación.

Al final de dicha cumbre, Putin y Aliyev celebraron una reunión tripartita con el líder iraní, Masud Pezeshkian, para abordar este y otros asuntos regionales e internacionales.

En vísperas de la cumbre, el Kremlin aseguró que "los niveles del agua se caracterizan por patrones cíclicos, con fluctuaciones que alcanzan varios metros a lo largo de una década" y los especialistas rusos ya han identificado al "factor climático como el principal motor de estos ciclos, lo que provoca una reducción del volumen de agua que fluye hacia el Caspio y un aumento de la evaporación".

El nivel del Caspio, el lago más grande del mundo con una superficie de 370.866 kilómetros cuadrados, se viene reduciendo paulatinamente desde 2006 debido al cambio climático, la escasez de lluvias, las altas temperaturas y la reducción del caudal de los ríos que desembocan en él.