Más de 100 personas se postulan para participar en la renovación del Supremo de Venezuela

Así lo informó el diputado opositor Luis Florido este viernes, cuando concluye el proceso de postulaciones para evaluar a 12 miembros de la sociedad civil.

Florido explicó que, dada la cantidad de postulaciones, es probable que la evaluación de las candidaturas tome más tiempo, según un audio compartido en la red social X por su facción, el Grupo Parlamentario Libertad.

"Nos tomaremos quizá unos días más de lo que estaba previsto", añadió el opositor, aunque no dio detalles sobre si el cronograma establecido va a cambiar.

Tras el cierre este viernes del proceso de postulaciones, se iniciará la evaluación de los postulados de la sociedad civil. Una vez seleccionados estos 12 representantes, se integrarán a los 11 diputados que conformarán el Comité de Postulaciones Judiciales.

Este comité preseleccionará a los aspirantes a magistrados del TSJ y presentará la lista final al Parlamento, que se encarga de la elección definitiva de los jueces.

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El pasado 1 de septiembre, el Parlamento aprobó una reforma para aumentar de 11 a 12 el número de representantes de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones Judiciales, en respuesta a un acuerdo alcanzado con un sector de la oposición que dialoga con el chavismo y en un intento de garantizar la independencia para elegir a los nuevos magistrados.

El actual TSJ está conformado por jueces que son acusados por la oposición de servir al chavismo y de haber convalidado el proclamado triunfo de Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024, en medio de denuncias de fraude electoral.