Mulino celebra la salida de Panamá de la 'lista negra' de la UE de paraísos fiscales

"Hoy, con esta gran victoria, le abrimos las puertas a nuevas inversiones, ganamos en competitividad y en oportunidades reales para los panameños. Nuestro Gobierno da un paso más en la construcción de un mejor presente y un mejor futuro para todos", afirmó Mulino en una declaración grabada.

La decisión fue aprobada por los ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) durante una reunión mantenida en Luxemburgo, en la que se valoró los cambios de Panamá en su régimen "perjudicial" de exención de ingresos extranjeros y el hecho de que la OCDE vaya a realizar una nueva revisión sobre el cumplimiento de las normas internacionales sobre intercambio de información fiscal.

Panamá, que estaba en la 'lista negra' de paraísos fiscales de la UE desde febrero de 2020, pasa ahora a formar parte de la llamada 'lista gris', a la espera de las conclusiones a las que llegue este organismo internacional en sus evaluaciones.

El presidente panameño destacó que esta decisión de la UE, que también sacó de la 'lista negra' a Vietnam a donde viajó precisamente Mulino esta semana, es fruto de "una lucha" que había iniciado ya antes de llegar en julio de 2024 a la Jefatura del Estado y continuó luego con una campaña global con "reuniones cara a cara", reclamos en foros y, sobre todo, con la recuperación de la "confianza de la comunidad internacional”.

Mulino había llegado incluso a mantener el veto el pasado febrero a las empresas europeas -excluyendo a Italia, Grecia y España- en las licitaciones públicas panameñas luego de que la UE decidiera dejar al país centroamericano en su lista de jurisdicciones que no cooperan con el bloque en materia tributaria.

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La UE sí había excluido en 2025 a Panamá de una lista de blanqueo. Además, Panamá salió durante el último año de la lista de blanqueo de capitales del Parlamento Europeo y de la lista de paraísos fiscales de Ecuador. También en 2023 fue excluido de la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La 'lista negra' de la UE, que funciona desde 2017 y se actualiza cada seis meses, incluye aquellas jurisdicciones que incumplen sus estándares en materia de transparencia fiscal, justicia tributaria o implementación de las normas internacionales para evitar la erosión de la base fiscal o el traslado de beneficios, y que además no dan pasos para atajar esos problemas.

Figurar en ella no conlleva sanciones económicas, más allá de la prohibición de que los fondos europeos transiten por entidades radicadas en estas jurisdicciones y de medidas administrativas, como auditorías más frecuentes, aunque los Estados pueden decidir a nivel nacional imponer otro tipo de penalizaciones.