Multan con 12 dólares a líder opositor ruso por llamar a la paz en papeleta electoral

El tribunal de San Petersburgo había abierto un caso administrativo por 'gamberrismo leve' contra Ribakov, al que acusó de falta al respeto a la sociedad y de alterar el orden público, por lo que podía haber sido condenado a hasta 15 días de arresto.

Mientras, el dirigente opositor defendió su derecho a invalidar la papeleta durante una votación en la que sólo Yábloko defendía el pronto inicio de negociaciones de paz, por lo que aboga una mayoría de la población.

"Yábloko, por la paz" o "Yábloko, por un acuerdo de alto el fuego", fue lo que escribió en las papeletas que mostró a las cámaras ante de introducirlas en las urnas el pasado 20 de septiembre.

La oposición en el exilio abogó por votar por los rivales del partido del Kremlin, Rusia Unida, en aquellos lugares donde no había candidatos pacifistas, pero Yábloko se negó y llamó a sus partidarios a estropear las papeletas.

Yábloko, de tendencia liberal, y el único partido opositor legal en Rusia, fue excluido de los comicios por listas de partidos, aunque un centenar de sus candidatos pudieron concurrir por circunscripciones.

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Según la prensa independiente, la decisión la tomó personalmente el presidente ruso, Vladímir Putin, que temía que Yábloko aglutinara el voto de protesta y la votación se convirtiera en un referéndum sobre la paz en Ucrania.

Yábloko, que no logró ningún acta de diputado, denunció numerosas irregularidades en las elecciones, en las que Rusia Unida logró el mejor resultado de su historia, el 77 % de los escaños en la Duma o cámara de diputados -349 de 450 asientos-, pese al cansancio con la guerra, los problemas económicos, el bloqueo de internet y el déficit de combustible.

El Parlamento Europeo rechazó este jueves el reconocimiento de la Duma como "representante legítimo y órgano legislativo" al haberse constituido tras las elecciones "fraudulentas, ilegítimas y antidemocráticas".

En su resolución reclamó que la Unión Europea (UE) adopte nuevas sanciones y medidas restrictivas contra personas y entidades implicadas en la "persecución política" en Rusia, incluidos jueces, fiscales, funcionarios, autoridades de ocupación, miembros de la Comisión Electoral Central y responsables del proceso electoral en los territorios ucranianos ocupados.