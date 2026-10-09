Nicaragua y Rusia firman un acuerdo de cooperación de medios de comunicación

El 'Acuerdo de Cooperación en Materia de Medios de Comunicación' fue firmado en Moscú durante un foro por la viceministra de Desarrollo Digital de Rusia, Bella Cherkasova, y el coordinador de medios del Consejo de Comunicación y Ciudadanía de Nicaragua, Daniel Edmundo Ortega Murillo, hijo de los coprepresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, según un comunicado difundido en medios oficialistas nicaragüenses.

Daniel Edmundo y su hermano Mauricio Facundo Ortega Murillo son los últimos dos hijos de la pareja presidencial nicaragüense, sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El convenio mediático tiene como objetivo "crear condiciones favorables para la cooperación a largo plazo en el sector de los medios de comunicación entre la Federación de Rusia y la República de Nicaragua", según la información disponible.

Eso incluye "el libre intercambio de información, la difusión de programas de televisión y radio, y la celebración de reuniones, seminarios y conferencias conjuntos para profundizar el conocimiento sobre la vida de los pueblos de ambos Estados".

El acuerdo es suscrito después de que a finales de septiembre la copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, anunciara el inicio de las retransmisiones en abierto y gratuito del canal RT en Español, vetado en la Unión Europea junto con otros medios rusos tras la invasión a Ucrania en 2022, por su papel en las operaciones de influencia atribuidas al Kremlin.

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Rusia es un antiguo aliado de Nicaragua, que durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990) dotó de armamento soviético a las Fuerzas Armadas nicaragüenses. Ortega, de ochenta años y en el poder desde 2007, es el principal aliado en Centroamérica del presidente ruso, Vladímir Putin.