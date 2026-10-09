ONG Foro Penal registra 322 presos políticos en Venezuela

De los 322 presos políticos, la organización indicó que 308 son hombres y 14 mujeres, todos mayores de edad. Asimismo, del total de arrestados, 182 son civiles y 140 militares. Foro Penal destacó que desconoce el paradero de uno de los presos políticos.

El jueves, la ONG Alianza por la Libertad de los Presos Políticos exigió ante el Palacio de Justicia en Caracas la adopción de medidas administrativas y una coordinación institucional, entre los entes que corresponda, para solucionar el retardo procesal en los casos de estos detenidos.

Los activistas, familiares de presos políticos, acudieron entonces hasta la sede del Palacio de Justicia para entregar un documento dirigido al presidente del Circuito Judicial de la capital venezolana, John Parody, en el que piden medidas para acelerar la celebración de audiencias.

Después de que en enero pasado Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro, el Gobierno de Delcy Rodríguez anunció un proceso de excarcelaciones que se ha extendido durante todo el año y que incluyó la aprobación, en febrero, de una ley de amnistía por parte del Parlamento, considerada por muchas ONG como excluyente.

El Gobierno de Venezuela niega que en el país haya presos políticos y asegura que son personas que fueron detenidas por cometer delitos, una afirmación que rechazan varias organizaciones no gubernamentales y partidos políticos opositores.