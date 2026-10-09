ONU alerta sobre riesgos para niños en Colombia por reclutamiento forzado y mercenariado

"Un factor común en todas mis visitas es que las personas, incluidas niñas, niños y jóvenes, no tienen oportunidades y sufren revictimización", afirmó el representante de la oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Scott Campbell, en un comunicado.

En septiembre, la Defensoría del Pueblo reportó que había documentado 1.173 casos de reclutamiento infantil por grupos armados entre 2024 y julio de 2026, cifras recogidas ayer por el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, en su más reciente informe sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.

Campbell recogió preocupaciones de comunidades de los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, el suroeste del país, y Bolívar, en el norte, algunos de los más afectados por el conflicto.

En el convulso municipio de Santander de Quilichao, en el Cauca, organizaciones indígenas presentaron informes sobre la situación de los derechos humanos en sus territorios, destacando que los grupos ilegales reclutan a menores desde los 11 años.

Además, Campbell señaló que algunas personas jóvenes están siendo captadas para participar en conflictos en otros países mediante engaños y promesas falsas, en ocasiones como mercenarios.

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El representante de Naciones Unidas fue informado del caso de una mujer cuyo hijo, de 25 años, desapareció después de recibir, mientras buscaba trabajo, una oferta para ir a combatir a Rusia en marzo pasado.

Ante esta situación, pidió al Estado colombiano que garantice de forma sostenida los derechos de las comunidades afectadas por el conflicto armado y que refuerce las medidas para evitar nuevas violaciones.

"Los testimonios de las víctimas, de las comunidades y de las personas defensoras de derechos humanos que he escuchado en todo el país son un llamado para que el Estado, de forma integral, llegue a los territorios", señaló Campbell.

Campbell advirtió asimismo de que la falta de oportunidades afecta especialmente a mujeres y niñas, que se enfrentan al reclutamiento, los embarazos a edades tempranas y la violencia de género.

Durante su visita a El Salado y Carmen de Bolívar, en el caribeño departamento de Bolívar, varias jóvenes le relataron las consecuencias de la falta de alimentación y de oportunidades laborales.

"Queremos tener un emprendimiento, queremos tener un proyecto, queremos saber, por ejemplo, que hoy tenemos un trabajo, como peinar a otra persona o hacer una comida", explicó.

El representante defendió además la necesidad de garantizar el acceso a derechos básicos como la alimentación, el agua potable, la educación y el trabajo, así como de asegurar la participación efectiva de las comunidades indígenas, negras y campesinas en las decisiones que afectan a sus territorios.