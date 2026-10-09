Paraguay contabiliza 20 feminicidios y 28 tentativas en lo que va de año

Las estadísticas, difundidas en un comunicado por la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Fiscalía, muestran que también se investiga como homicidio la muerte violenta de una mujer y otras cuatro causas como tentativas de homicidio entre víctimas colaterales de los casos de feminicidio.

El informe detalla que las víctimas tenían entre 12 y 80 años, mientras que la edad de sus agresores oscilaba entre 18 a 80 años.

Catorce víctimas de feminicidio eran madres, quienes dejaron 36 hijos en la orfandad, de los cuales 26 son menores de edad, indicó la Fiscalía.

Del total de víctimas, 18 tenían nacionalidad paraguaya, una brasileña y dos pertenecían a comunidades indígenas.

Las parejas y las exparejas, con 8 hechos cada uno, aparecen como los principales autores de la muerte de estas mujeres, seguidos por un padrastro, un hijo y dos conocidos. En cinco casos los responsables se suicidaron.

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La mayoría de los feminicidios (15) ocurrieron en viviendas y cinco en la vía pública.

Según el reporte, el departamento Central, uno de los más poblados del país, encabeza las cifras de muertes con 12 víctimas.

Un total de 37 mujeres fueron asesinadas en Paraguay en 2025, en hechos que dejaron 69 huérfanos.