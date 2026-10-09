Primer ministro yemení se compromete a restaurar el control gubernamental en todo Yemen

Al Zindani señaló, en un comunicado, que los ataques hutíes en territorio saudí buscan desviar la atención de lo que describió como "años de violaciones hutíes contra los yemeníes" y volvió a acusar a los rebeldes, respaldados por Irán, de "servir los intereses iraníes en la región".

Añadió que los ataques hutíes con misiles y drones contra instalaciones civiles "no debilitarán la determinación de la fuerzas gubernamentales" de recuperar las zonas controladas por los insurgentes en Yemen, incluida la capital, Saná, en el marco de la ofensiva 'Amanecer de Yemen' lanzada la semana pasada.

En este contexto, reafirmó el compromiso del Gobierno reconocido de "restaurar las instituciones estatales y extender su autoridad por todo el país", y confió en que su Ejecutivo "seguirá contando con el apoyo de la coalición" militar liderada por Arabia Saudí para alcanzar dichos objetivos.

Las afirmaciones de Al Zindani se producen en medio del recrudecimiento de los enfrentamientos en el suroeste de Yemen, en particular en la provincia de Taiz, y en el oeste del país, donde fuentes militares afirmaron este viernes que las fuerzas progubernamentales han consolidado su control del estrecho de Bab al Mandeb, que han reconquistado la semana pasada.