Putin asegura a Trump que EE.UU. e Irán "pueden y deben" llegar a un acuerdo de paz

"Putin subrayó especialmente que el potencial de la diplomacia respecto a Irán está lejos de haberse agotado y que las partes pueden y deben llegar a un acuerdo", aseguró Yuri Ushakov, asesor de Política Internacional del Kremlin, a la prensa local.

Añadió que durante sus 90 minutos de charla el líder ruso recordó a Trump que el jueves se reunió con el líder iraní, Masud Pezeshkian, y que entonces aseguró que Teherán realiza "intentos reales" de poner fin al conflicto.

También destacó que la propuesta rusa "para el transporte del uranio enriquecido iraní a Rusia, como posible salida del punto muerto, sigue en pie".

En respuesta, el jefe de la Casa Blanca agradeció a su homólogo "la involucración de Moscú en el arreglo de la situación en torno a Irán".

En su reunión con el líder ruso en la centroasiática Turkmenistán, Pezeshkian aseguró: "Nosotros nunca abandonamos la mesa de negociaciones. Estamos intentando poner fin lo antes posible a la guerra. Y es necesario que todos respeten nuestros derechos. Pero si ellos parten de posiciones unilaterales, eso no ocurrirá a corto plazo".

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Trump aseguró este jueves que no lanzará ataques contra Irán "en ningún momento antes de las elecciones de medio mandato", que se celebrarán en el país el 3 de noviembre, y afirmó que están manteniendo conversaciones "productivas" con Teherán.

En cuanto al conflicto en Ucrania, Putin recordó hoy que tras la visita de los emisarios de EE.UU. a Moscú y Kiev a principios de septiembre, y la posterior conversación telefónica entre ambos mandatarios, se habló de una pronta reanudación de las negociaciones de paz tripartitas.

"Después de las elecciones a la Duma o cámara de diputados rusa la situación es diferente", señaló, en alusión a lo que llamó "intentos de torpedear las elecciones" con el lanzamiento ucraniano de un ataque masivo de drones contra Moscú, colegios electorales y personas implicadas en la organización de la votación del 20 de septiembre.

De esta forma, resaltó, Kiev "abortó la posible reanudación inmediata del proceso negociador".

Seguidamente, explicó "detalladamente" las medidas adoptadas por Moscú en respuesta a lo que llamó "ataques terroristas" enemigos, lo que incluye la muerte de más de 60 personas en dos ataques consecutivos esta misma semana, uno de ellos con una treintena de muertos en dos autobuses de pasajeros en la ciudad de Kramatorsk, el principal bastión ucraniano en la región de Donetsk.

Al mismo tiempo, según el diplomático, "ahora, como dijo el presidente, nosotros pensaremos cuándo se pueden reanudar esas negociaciones".