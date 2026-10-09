UNICEF advierte sobre la creciente malnutrición infantil debido al conflicto en Yemen

UNICEF advierte sobre la creciente malnutrición infantil debido al conflicto en Yemen

Ginebra, 9 oct (EFE).- El Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) ha detectado malnutrición aguda en un tercio de los niños examinados recientemente en el Yemen, donde la situación humanitaria empeora en medio del actual recrudecimiento del conflicto entre el Gobierno y los rebeldes chiíes hutíes.