UNICEF advierte sobre la creciente malnutrición infantil debido al conflicto en Yemen

"De los 10.625 niños examinados en ocho gobernaciones (provincias) entre el 3 de septiembre y el 5 de octubre, 3.780 presentaban malnutrición, también detectada en unas 1.500 mujeres embarazadas y lactantes", señaló en rueda de prensa el portavoz de UNICEF Ricardo Pires.
La fuente oficial también señaló que de los 200.000 desplazados por la ofensiva hutí desde septiembre, unos 110.000 son niños, y que desde el mes pasado se ha verificado la muerte de 28 menores por el conflicto, además de 25 heridos y tres desaparecidos.
UNICEF advierte también que en este contexto de conflicto los casos de cólera se han triplicado, mientras aumentan los casos de dengue y malaria.