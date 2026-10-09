Virgen de Luján, la patrona de Argentina que convoca multitudes y espera a León XIV

Situada en la ciudad de Luján, a unos 70 kilómetros al oeste de Buenos Aires, esta basílica de estilo neogótico ya se prepara para recibir al sumo pontífice el próximo 11 de noviembre.

"El santuario es muy importante porque contiene a Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina, con lo cual convoca a miles y miles de peregrinos. A nivel americano, es el tercer santuario de peregrinación mariana, después de Guadalupe, en México, y Aparecida, en Brasil", destacó a EFE Leonardo Ferrari, director del Departamento de Patrimonio y Turismo de la basílica.

Desde 1975, cada primer fin de semana de octubre un millón y medio de jóvenes peregrina a pie de Buenos Aires a Luján. Este año, esa cifra se elevó a 2,7 millones, un presagio de la multitudinaria misa que presidirá el papa.

La de León XIV será la segunda visita de un papa a la basílica: Juan Pablo II celebró misa aquí durante su viaje a Argentina en 1982. Muchos de los tesoros de aquella visita se exhiben en el museo del santuario, incluyendo la rosa de oro que el papa le regaló a la Virgen.

Francisco nunca regresó a su país natal tras ser elegido como sumo pontífice en 2013, pero visitó incontables veces Luján y fue uno de los grandes promotores de la peregrinación como cardenal primado de Argentina y arzobispo de Buenos Aires (1998-2013).

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"El cardenal Jorge Bergoglio solía venir a la basílica. Era muy normal encontrarlo un día de semana, celebrando misa como un sacerdote más de la casa. Además, fue uno de los impulsores de la peregrinación de jóvenes", señaló Ferrari.

La basílica, que cada fin de semana convoca a unos 10.000 visitantes -casi medio millón de personas al año sin contar los participantes de la peregrinación juvenil-, es el santuario de Latinoamérica donde más bautismos se celebran: 20.000 al año.

La historia de la Virgen de Luján se remonta a 1630, cuando el portugués Antonio Farías de Sá encargó a un amigo en Pernambuco (Brasil) una imagen de la Virgen bajo la advocación de la Purísima Concepción para una capilla en su hacienda en Sumampa, en la actual provincia argentina de Santiago del Estero.

Desde Brasil llegaron por barco a Buenos Aires dos imágenes, que se acondicionaron en carretas para su traslado a Sumampa.

Pero al llegar a orillas del río Luján, los bueyes se detuvieron y solo volvieron a andar cuando se descargó el cajón con la imagen de la Inmaculada Concepción, lo que se consideró un signo milagroso del deseo de la Virgen de quedarse allí.

La imagen de terracota, de apenas 38 centímetros de alto y que hoy corona el imponente camarín sobre el altar mayor de la basílica, fue trasladada en aquel momento a una casa cercana, donde quedó al cuidado de un esclavo caboverdiano, Manuel Costa de los Ríos, hoy en proceso de beatificación.

En 1685 se levantó la primera capilla para la veneración de la imagen y dos siglos después el sacerdote francés Jorge María Salvaire impulsó la construcción del actual santuario, obra que se concluyó en 1935.

Mucho antes, el 8 de mayo de 1887, la Virgen de Luján fue coronada por decisión de León XIII, de quien Robert Prevost tomó su nombre como sumo pontífice al ser electo papa el 8 de mayo de 2025, curiosamente el mismo día en que se celebra la solemnidad de la patrona de Argentina.

Un dato ignorado por muchos es que Prevost ya conoce la basílica: en marzo de 2013, cuando todavía era prior general de la Orden de San Agustín (2001-2013), estuvo aquí junto con un grupo de agustinos.

El santuario, que desde fuera luce imponente con sus dos torres de 106 metros de altura, ya se prepara para la visita papal.

"En la previa, los corazones de los fieles ya están movilizados, con mucha ansiedad por lo que va a pasar", contó Ferrari.

La pequeña imagen original de la Virgen estará el 11 de noviembre en el enorme altar que se montará a las puertas de la basílica, decorado con lienzos de color celeste y blanco para emular el manto de la Virgen que da abrigo a multitudes de creyentes y a su pastor.