Wall Street abre en verde tras las pérdidas del Nasdaq por las dudas sobre la IA

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subía 67 puntos, hasta los 51.229; el selectivo S&P 500 avanzaba un 0,35 %, hasta las 7.792 unidades; y el tecnológico Nasdaq ganaba un 0,61 %, hasta los 27.358 enteros.

La Bolsa de Nueva York rebotaba así después de que el Nasdaq perdiera más de un 1 % el jueves, lastrado por las ventas de valores vinculados a la IA tras las dudas sobre los ingresos de OpenIA.

Entre los valores tecnológicos, SpaceX subía hoy un 2 % tras anunciar un acuerdo para adquirir licencias de frecuencias de telecomunicaciones en Estados Unidos, una operación pendiente de aprobación regulatoria y que le permitiría ampliar sus servicios móviles por satélite.

Por contra, los operadores Verizon y T-Mobile bajaban un 5,59 % y un 8,7 %, respecitvamente, ante la posibilidad de que esa operación aumente la competencia en el sector.

Al margen, Delta Air Lines abrió con una caída del 3,03 % tras informar de que ganó 756 millones de dólares en el tercer trimestre, un 47 % menos que en el mismo tramo del año anterior.

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Por su parte, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subía 2,4 puntos básicos, hasta el 5,257 %, mientras que el de la deuda a 30 años avanzaba 1,5 puntos básicos, hasta el 5,622 %.

Cuando los inversores exigen una mayor rentabilidad para comprar deuda estadounidense, el precio de los títulos baja y su rendimiento sube, lo que puede aumentar la presión sobre las valoraciones bursátiles, especialmente las de las empresas tecnológicas.

Mientras, el petróleo intermedio de Texas (WTI) comenzó la jornada con una bajada del 0,22 %, hasta los 91,29 dólares el barril, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, descartara un ataque militar contra Irán antes de las elecciones legislativas de noviembre y afirmara que Washington mantiene conversaciones "productivas" con Teherán.

En otros mercados, el oro subía un 1,27 %, hasta los 4.209 dólares la onza, y la plata ganaba un 2,53 %, hasta los 60,93 dólares la onza.