Zelenski tacha de “injusto” acuerdo de Trump con Putin para la exportación de diésel ruso

En un mensaje de voz enviado al grupo de WhatsApp que comparte con los periodistas que cubren la actualidad ucraniana, un Zelenski visiblemente molesto y decepcionado lamentó que la conversación entre Trump y Putin en la que se selló el acuerdo se produjera al mismo tiempo que los emisarios del presidente ucraniano estaban reunidos en Florida con los mediadores de la Casa Blanca para hablar de fórmulas para lograr un alto el fuego.

La delegación ucraniana está en EE.UU. para mantener el viernes y el sábado reuniones con los mediadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner.

Según el presidente ucraniano, el asunto prioritario a tratar es la posibilidad de que se declare un alto el fuego entre Ucrania y Rusia en los ataques a infraestructuras energéticas.

“En el mismo momento en que nuestro equipo hablaba con el equipo estadounidense en Florida, en ese momento el presidente de EE.UU. tiene una conversación con el líder del Kremlin, con el líder de esta guerra, con el líder de esta agresión, y llega al acuerdo correspondiente por el que le da la posibilidad a Rusia de exportar diésel”, declaró Zelenski.

El presidente ucraniano señaló asimismo que el dinero que ingrese Putin por la venta del diésel exportado a EE.UU. irá a financiar y a prolongar la agresión militar rusa contra Ucrania.

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Trump ha anunciado el acuerdo este viernes después de que los ataques aéreos rusos se cobraran en menos de 48 horas el miércoles y el jueves la vida de más 60 civiles ucranianos.