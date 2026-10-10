Aliados del Ejército etíope dicen haber reconquistado una urbe tras una incursión eritrea

"¡Adigrat es libre! ¡El ambiente aquí hoy es maravilloso!", afirmaron en la red social X las Fuerzas de Paz de Tigré (FPT), milicia formada por disidentes del rebelde Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT) y aliada ahora del Ejército etíope.

"Los residentes de todas las calles -subrayó- recibieron a las FPT y a la ENDF (Fuerza de Defensa Nacional de Etiopía) con gran alegría y alivio. ¡Los cobardes del FPLT y de Shabia (denominación coloquial del antiguo Frente Popular de Liberación de Eritrea usada ahora para referirse al Ejército eritreo) ya no tienen nada que hacer aquí!".

La milicia publicó un vídeo que supuestamente muestra a lugareños celebrando la entradas de efectivos de la ENDF y las FPT, si bien EFE no pudo verificar esas imágenes de forma independiente.

"El pueblo ha hablado y esa es exactamente la razón por la que hemos ganado. ¡PAZ!", concluyeron las FPT.

El pasado jueves, el Proyecto de Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (ACLED), organización sin fines de lucro de Estados Unidos que monitorea conflictos en el mundo, indicó que "las fuerzas eritreas que habían cruzado la frontera por Zelambesa el 7 de octubre pasaron la noche retirándose de Adigrat".

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"Durante la retirada, ataques con drones -presuntamente lanzados por la ENDF- tuvieron como objetivo vehículos que transportaban tropas y equipo, y se escucharon fuertes explosiones hasta bien entrada la mañana", agregó ACLED.

Eritrea rechazó este viernes las acusaciones de agresión por parte de Etiopía, cuyo Ejército lucha contra el FPLT en Tigré, y culpó a su a Adís Abeba de emprender "una guerra de agresión no provocada" contra Asmara, en medio de temores a que la contienda en el norte etíope se convierta en un conflicto de alcance internacional.

Este jueves, el ministro de Exteriores de Etiopía, Gedion Timothewos, había exigido la "retirada inmediata" de Tigré de las tropas de Eritrea, país al que Adís Abeba acusa de apoyar a FPLT.

Eritrea y Etiopía rompieron relaciones este 1 de octubre en una escalada de tensiones alentada por las ambiciones de Adís Abeba de recuperar el acceso al mar Rojo y las acusaciones contra Asmara sobre su supuesto apoyo financiero a grupos rebeldes etíopes, algo que niega el Gobierno eritreo.

Adís Abeba ha logrado rápidos avances en Tigré desde que, tras meses de escalada y bombardeos recurrentes con drones, estallaran fuertes enfrentamientos con el FPLT, que anunció una "guerra defensiva" el pasado 23 de septiembre.

La situación se complica por la formación de una alianza de siete grupos rebeldes y opositores —que incluye al FPLT— para derrocar al Gobierno etíope.

Estas acciones avivan los temores al estallido de una nueva guerra como el conflicto que enfrentó entre 2020 y 2022 al FPLT y el Gobierno etíope, en el que murieron al menos 600.000 personas -según la Unión Africana- y en la que Eritrea apoyó a Adís Abeba.