Amenazan a un periodista sudafricano tras publicar su teléfono una activista antimigración

"Divulgar los datos personales de un periodista simplemente porque buscaba obtener comentarios legítimos constituye un ataque a la libertad de prensa. No sólo es peligroso e irresponsable, sino también un acto flagrante de intimidación", declaró la directora del programa de África del CPJ, Angela Quintal, en un comunicado.

"Las autoridades deben investigar de manera creíble las amenazas contra Khaya Koko y garantizar que los periodistas puedan trabajar sin temor, actuando con rapidez contra los responsables de este acoso atroz", subrayó Quintal.

El pasado día 7, la fundadora de March and March, Jacinta Zinhle Ngobese-Zuma, publicó en Facebook una captura de pantalla de un mensaje de WhatsApp enviado por Koko, en el que éste le solicitaba comentarios sobre las acusaciones de que ella y su esposo recibían contratos del Estado sudafricano por valor de millones de rands.

Posteriormente, el periodista recibió "más de cien llamadas y numerosos mensajes ofensivos, incluidas amenazas de muerte", según informaron el propio Koko y el Foro Nacional de Editores de Sudáfrica.

"Te daré caza. Y te encontraré. Haré un ejemplo de ti", decía una publicación, mientras otra afirmaba "Espero que mueras" y una tercera sugería crear un grupo de chat "para darle una lección", según constató el CPJ.

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El mensaje publicado en Facebook fue editado para ocultar el número de Koko después de que News24 enviara a Ngobese-Zuma una carta el 7 de octubre exigiéndole, con un plazo de 24 horas, eliminar la publicación, instar a sus seguidores a respetar la ley, disculparse y comprometerse a no publicar más información personal del periodista.

En junio pasado, el CPJ documentó quince incidentes en los que periodistas fueron blanco de ataques de manifestantes contrarios a la inmigración irregular en distintos puntos de Sudáfrica.

Sudáfrica ha vivido en los últimos meses un aumento de las movilizaciones contra la inmigración irregular, alentadas muchas por March and March, que han resultado violentas, en un país donde las tensiones xenófobas han provocado en el pasado episodios de violencia con decenas de muertos.

Unos 180.000 ciudadanos de Zimbabue, Malaui, Ghana, Mozambique, Nigeria, Kenia, Uganda, Tanzania y la República Democrática del Congo (RDC) fueron repatriados a sus países en los últimos meses en el marco de una ola de xenofobia contra migrantes africanos, según datos oficiales facilitados por los respectivos gobiernos.