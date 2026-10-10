Cerrado el aeropuerto internacional de Puerto Vallarta en México ante el huracán Simón

En un comunicado, el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó que la terminal aérea permanecerá cerrada desde las 18:00 horas de hoy (02:00 GMT del domingo) y hasta las 8:00 horas del lunes (14:00 GMT).

"Todas las operaciones programadas para hoy 10 de octubre posteriores a las 17:00 horas (01:00 GMT) y las programadas para el domingo 11 de octubre quedan canceladas", apuntó GAP.

Además, pidió a los pasajeros no acudir al aeropuerto y permanecer resguardados en sus hoteles o en los albergues habilitados por las autoridades ante el paso del ciclón.

Finalmente, precisó que aunque la reapertura está prevista para el lunes, esta dependerá de las condiciones meteorológicas y de las inspecciones de seguridad que se realicen cuando el clima lo permita.

El cierre del aeropuerto de Puerto Vallarta, uno de los principales sitios turísticos del oeste del país, se suma a una serie de medidas preventivas anunciadas ante el avance de Simón.

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Las actividades no esenciales están suspendidas desde las 16:00 horas (22:00 GMT) de hoy en 24 municipios de los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit.

Jalisco también ha suspendido el transporte público hasta nuevo aviso y ha restringido la navegación a todo tipo de embarcaciones en Puerto Vallarta.

La navegación está totalmente restringida, además, en los puertos de Manzanillo (Colima), San Blas (Nayarit) y Lázaro Cárdenas (Michoacán), según informó la Marina.

Las autoridades mexicanas prevén lluvias extraordinarias, superiores a 250 milímetros, en Michoacán, Colima y Jalisco, con riesgo de crecidas de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones urbanas y encharcamientos.

El sistema alcanzó la categoría 4 durante la madrugada del sábado, tras una rápida intensificación que lo llevó de tormenta tropical a huracán el jueves a huracán categoría 2 el viernes.

Simón presenta vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora con rachas de 295, mientras se desplaza hacia el norte a seis kilómetros por hora, según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 18:00 hora local (02:00 GMT), el centro del huracán se localizó aproximadamente a 135 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo (estado de Colima), y a 295 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes (Jalisco).