Chile registra récord de precipitaciones durante octubre en Santiago y Valparaíso

Las fuertes lluvias en Chile actualmente afectan la zona centro-sur del país, y causaron el jueves pasado un aluvión sin precedentes en el sector precordillerano San Carlos de Apoquindo, al este de la capital, que dejó seis heridos y más de 2.000 viviendas afectadas.

Con datos actualizados hasta el 7 de este mes, el organismo indicó que la cantidad de agua caída en 24 horas dejaron un acumulado que se ubica entre los mayores registros para este mes del año en la Región Metropolitana y la de Valparaíso.

La estación meteorológica de Tobalaba, ubicada en el sector oriente de Santiago, en zona de precordillera, reportó 110,8 milímetros que representan un récord tras superar ampliamente el anterior registro de 48,3 mm en 1970.

De acuerdo con la DMC, la estación Quinta Normal -localizada en el centro de la capital- capturó 53,8 mm de lluvia caída, siendo la segunda mayor cifra tras los 56 mm que cayeron en 2006.

En Valparaíso, la medición de la estación Punta Ángeles, que se encuentra en el faro del mismo nombre en la costa de la ciudad, superó con distancias anteriores controles de entre 40 y 47 milímetros tras alcanzar los 65 mm de precipitación en 24 horas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la comuna de Viña del Mar, la estación Rodelillo reportó 125,2 mm de lluvias triplicando las cifras de 2015 (52,5 mm) y 2006 (47,9 mm).

El organismo estatal afirmó que ha llovido más de lo previsto en lo que va de año y que, en estas estaciones, las lluvias de los primeros días de octubre han dejado un superávit con respecto de los rangos considerados normales para esta fecha.

Al menos 16 personas han fallecido por el sistema frontal que afecta a Chile desde mediados de este año, influido por el fenómeno de El Niño, y que ha recorrido diez de las dieciséis regiones del país, con un balance de más de 3.000 damnificados producto de desbordamientos de caudales, inundaciones, además de daños a infraestructuras.