Policía fue detenido tras disparar e agredir a su pareja en Ypané

De acuerdo con el informe de la Comisaría 40 Central de Thompson, el episodio de violencia ocurrió este sábado, alrededor de las 19:45, en el barrio San Antonio de Colonia Thompson, ciudad de Ypané.

La víctima, identificada como Cinthia Carolina Prieto Lara (26), manifestó a los intervinientes que mantuvo una discusión con su pareja, el suboficial superior Alcides Franco (54), quien le habría pedido que abandonara la vivienda.

Ante la negativa de la mujer, el uniformado presuntamente desenfundó un revólver calibre 38 y efectuó un disparo a su costado, con el que habría buscado intimidarla. Según la denuncia, el proyectil impactó en la rueda de una camioneta.

Posteriormente, el hombre habría golpeado a la mujer en la frente con un puño, siempre según el relato consignado por la Policía.

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Incautan un revólver

Agentes de la Comisaría 40 Central acudieron al domicilio y aprehendieron al sospechoso en una de las habitaciones de la vivienda. El reporte señala que el hombre opuso resistencia y que aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Durante el procedimiento, los intervinientes incautaron un revólver calibre 38, de la marca Rossi, que, según el informe, pertenece al suboficial.

Fiscal dispuso detención de suboficial

El caso fue comunicado a la agente fiscal de turno de la Unidad Penal N.º 2 de J. Augusto Saldívar, Rossana Martínez, quien dispuso la detención del hombre y la incautación del arma de fuego.

La Policía también convocó a personal del Departamento de Criminalística para los procedimientos correspondientes. La víctima fue citada para prestar declaración este domingo.

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El detenido prestaba servicios en la Comisaría 25 de Ytororó y, al momento del hecho, se encontraba libre de servicio, según el reporte policial.