Investigan evasión fiscal de G. 823 millones en empresa logística

El Ministerio Público informó que acusó a la representante legal de Grupo Logístico de Navegación S.R.L. por presunta evasión de impuestos y producción de documentos no auténticos. La Fiscalía solicitó la apertura de un juicio oral y público tras detectar 104 comprobantes irregulares que habrían causado un perjuicio fiscal de G. 823 millones.

Según el informe fiscal, durante los ejercicios fiscales 2018, 2022 y 2023, la procesada declaró ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) 104 comprobantes inauténticos, correspondientes a supuestas operaciones comerciales por G. 5.551 millones.

La Fiscalía señaló que los documentos estaban vinculados a por lo menos 11 contribuyentes que nunca habrían realizado transacciones ni prestado servicios a la firma.

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Facturas de fallecidos y direcciones inexistentes

Entre las irregularidades identificadas por el Ministerio Público figuran proveedores que desconocieron las ventas, facturas emitidas a nombre de personas fallecidas y direcciones inexistentes o correspondientes a locales cerrados y empresas sin vinculación con la firma investigada.

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De acuerdo con la Fiscalía, la declaración de estos comprobantes permitió obtener créditos fiscales favorables en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y respaldar indebidamente costos y gastos en los impuestos a la renta empresarial.

El perjuicio al Estado, según la estimación fiscal, asciende a G. 823.969.419 por impuestos presuntamente evadidos.

El agente fiscal Christian M. Benítez Cáceres presentó la acusación ante el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos del Primer Turno de la Capital y solicitó que la causa avance a juicio oral y público.