Matan a balazos a un hombre de 28 años en Pedro Juan Caballero

De acuerdo con la Policía, como Roberto Álvarez Leguizamón (28) se encontraba a bordo de una camioneta Toyota Fortuner cuando fue interceptado por dos hombres que circulaban en una motocicleta.

Según el reporte, el acompañante del biciclo efectuó varios disparos contra Álvarez Leguizamón y luego los atacantes se dieron a la fuga.

Tras el atentado, el hombre fue trasladado a un hospital local. Sin embargo, según el informe policial, llegó al centro asistencial sin signos de vida.

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La Policía reportó el caso como homicidio. Los datos sobre los responsables y el posible móvil del crimen no fueron precisados en la información proporcionada.