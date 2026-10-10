Policiales
10 de octubre de 2026 a la - 23:13

Matan a balazos a un hombre de 28 años en Pedro Juan Caballero

Parte trasera de una camioneta plateada detenida, con luces traseras encendidas, en un entorno oscuro.
Roberto Álvarez Leguizamón, de 28 años, fue atacado a balazos en Pedro Juan Caballero mientras conducía su camioneta.Gentileza

Un hombre de 28 años fue asesinado a balazos por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta. El ataque ocurrió en la fracción Ciudad Nueva del barrio Defensores del Chaco, en Pedro Juan Caballero, según el informe policial.

Por ABC Color
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De acuerdo con la Policía, como Roberto Álvarez Leguizamón (28) se encontraba a bordo de una camioneta Toyota Fortuner cuando fue interceptado por dos hombres que circulaban en una motocicleta.

Según el reporte, el acompañante del biciclo efectuó varios disparos contra Álvarez Leguizamón y luego los atacantes se dieron a la fuga.

Tras el atentado, el hombre fue trasladado a un hospital local. Sin embargo, según el informe policial, llegó al centro asistencial sin signos de vida.

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La Policía reportó el caso como homicidio. Los datos sobre los responsables y el posible móvil del crimen no fueron precisados en la información proporcionada.