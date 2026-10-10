Suspenden show de Tan Biónica en Asunción por la intensa lluvia

El show de Tan Biónica en el Arena Asunción tuvo que ser suspendido debido a la intensa lluvia que afecta a la Capital.

La lluvia intensa sorprendió durante el desarrollo del show y obligó a detener momentáneamente la presentación. El concierto había arrancado a las 21:40, pero las condiciones del tiempo alteraron el desarrollo del evento.

En principio, se anunció como una pausa momentánea. Luego, se confirmó la suspensión por esta noche.

Lea más: Tan Biónica en Paraguay: horarios, accesos y todo lo que tenés que saber antes del show

Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre cuándo sería la reanudación del espectáculo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp