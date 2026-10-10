Suspenden show de Tan Biónica en Asunción por la intensa lluvia

El show de Tan Biónica en el Arena Asunción tuvo que ser suspendido debido a la intensa lluvia que afecta a la Capital.
La lluvia intensa sorprendió durante el desarrollo del show y obligó a detener momentáneamente la presentación. El concierto había arrancado a las 21:40, pero las condiciones del tiempo alteraron el desarrollo del evento.
En principio, se anunció como una pausa momentánea. Luego, se confirmó la suspensión por esta noche.
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Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre cuándo sería la reanudación del espectáculo.