Reseñas
10 de octubre de 2026 a la - 22:35

Suspenden show de Tan Biónica en Asunción por la intensa lluvia

Personas con impermeables de colores observan un escenario iluminado, mientras cae una intensa lluvia durante el evento al aire libre.
El concierto de Tan Biónica fue cancelado en el Arena Asunción tras el inicio de una fuerte tormenta.Maripili Alonso

La intensa lluvia que cae sobre Asunción obligó a suspender por hoy el concierto de Tan Biónica, que había comenzado a las 21:40.

Por Joaquín Tandé
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El show de Tan Biónica en el Arena Asunción tuvo que ser suspendido debido a la intensa lluvia que afecta a la Capital.

La lluvia intensa sorprendió durante el desarrollo del show y obligó a detener momentáneamente la presentación. El concierto había arrancado a las 21:40, pero las condiciones del tiempo alteraron el desarrollo del evento.

Grupo de jóvenes con impermeables de colores sonríen y esperan el show de Tan Biónica en medio de la lluvia.
El público con impermeables en el Arena Asunción para el concierto de Tan Biónica, pero el show se suspendió por la lluvia.

En principio, se anunció como una pausa momentánea. Luego, se confirmó la suspensión por esta noche.

Lea más: Tan Biónica en Paraguay: horarios, accesos y todo lo que tenés que saber antes del show

Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre cuándo sería la reanudación del espectáculo.

Tan Biónica en el escenario con capa azul, mientras la multitud sostiene teléfonos en un ambiente de intenso colorido.
El cantante Tan Biónica, Chano, durante el show en el Arena Asunción. El concierto fue suspendido por la lluvia.