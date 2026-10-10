China acusa al presidente de Taiwán de "buscar la independencia por la fuerza"

En declaraciones recogidas por la cadena estatal CCTV, la portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado (Ejecutivo chino) Zhang Han subrayó que el líder taiwanés "ignora los hechos, tergiversa la realidad, engaña a la población y esconde intenciones maliciosas".

"En su discurso, (Lai) se aferra obstinadamente a la mentalidad separatista de la 'independencia de Taiwán' y exagera la 'amenaza del continente'", denunció la vocera, quien también cargó contra el dirigente por supuestamente perseguir la independencia "apoyándose en el exterior", en referencia velada a EE.UU. y Japón.

Zhang reiteró además la fórmula habitual de Pekín para referirse a Taiwán, al recalcar que "en el mundo solo hay una China" (esto es, la República Popular China) y que la isla "es parte" de ella.

"El futuro de Taiwán solo puede y debe ser decidido conjuntamente por todo el pueblo chino, incluidos los compatriotas de Taiwán", apuntó la funcionaria, quien advirtió de que Pekín "combatirá con firmeza" a las "fuerzas separatistas" de la isla y se opondrá a la "injerencia externa" en la cuestión taiwanesa.

Estas declaraciones llegaron horas después de que Lai denunciara en su discurso la presión militar de China en torno a Taiwán y afirmara que el aumento del gasto en defensa del territorio autogobernado no debe verse como una "provocación", sino como una forma de evitar la guerra.

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El presidente taiwanés también celebró que Estados Unidos y China gestionen su rivalidad mediante el diálogo, pero recalcó que "debe respetarse el derecho del pueblo de Taiwán a existir".

"Taiwán aprecia la paz, pero no renunciará a su libertad. Estamos abiertos a los intercambios, pero no aceptaremos la subordinación", manifestó Lai.

El Día Nacional conmemora cada 10 de octubre el Levantamiento de Wuchang de 1911, que precipitó la caída de la última dinastía imperial china y la fundación, en 1912, de la República de China (nombre oficial de Taiwán), y es la fecha en la que tradicionalmente los presidentes taiwaneses se dirigen a la ciudadanía.

La efeméride de este año se celebró poco más de dos semanas después del encuentro en la Casa Blanca entre los presidentes de EE.UU. y China, Donald Trump y Xi Jinping, en el que el mandatario chino instó a Washington a “oponerse” explícitamente a la independencia de Taiwán.