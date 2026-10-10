Cuba sufre una desconexión parcial del sistema eléctrico en la zona oriental del país

"A las 12:46 hora local (16:46 GMT) ocurrió un disparo en la línea de 220 kV Nuevitas-Tunas, que provocó una desconexión parcial del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en la zona oriental del país", detalló la UNE en sus redes sociales.

Este sábado la UNE había previsto otra jornada sin corriente en todo el territorio cubano con apagones que dejarían hasta un 60 % de la isla desconectada a la vez durante el momento de mayor demanda energética, en la tarde-noche.

De las 16 unidades de generación termoeléctrica que posee la isla, seis se mantienen este sábado sin aportar energía por deterioros o trabajos de mantenimiento, puntualizó la UNE.

Cuba ha sufrido en lo que va de año ocho apagones generales y trece en total en dos años de una crisis energética causada, en parte, por el sistema eléctrico obsoleto y agravada desde enero por el bloqueo petrolero de EE.UU., que ha cortado las importaciones de crudo a la isla.

La crisis energética en el país caribeño ha paralizado casi totalmente la economía estatal que se estima se va a contraer al menos un 10,3 % este año (tras una caída acumulada de más del 15 % en los cinco años previos).