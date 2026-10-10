Díaz-Canel reitera el "compromiso de los lazos de amistad" entre Cuba y Corea del Norte

"Felicitaciones al compañero Kim Jong-un y a todos los militantes del Partido del Trabajo de Corea, con motivo del 81 aniversario de su fundación. Reiteramos nuestro compromiso de desarrollar los históricos lazos de amistad", puntualizó el mandatario caribeño en sus redes sociales.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, también se sumó a la conmemoración de la fecha y reafirmó la "voluntad de continuar consolidando" las relaciones de "hermandad, solidaridad y cooperación que unen a ambos partidos, gobiernos y pueblos".

Corea del Norte conmemoró este sábado el 81 aniversario de la fundación del gobernante Partido de los Trabajadores (WPK), una de las principales efemérides de este país.

La Habana y Pyonyang mantienen una histórica relación que se remonta a la época de la Guerra Fría, en 1960.

El expresidente cubano Fidel Castro (1926-2016) visitó una vez Corea del Norte en 1986, la primera y única ocasión en que se reunió con el fundador del país, Kim Il-sung, y su hijo y sucesor, Kim Jong-il, abuelo y padre del actual líder norcoreano.

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Díaz-Canel se reunió con Kim Jong-un en 2018 en el marco de una visita gubernamental del presidente cubano a Pyonyang, en la cual fue recibido por su par norcoreano en la sede del Comité Central del WPK.