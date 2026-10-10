Ejército yemení afirma haber "neutralizado" 1.150 hutíes en 1.900 ataques en 24 horas

"Durante las últimas 24 horas (...), nuestras fuerzas armadas llevaron a cabo más de 1.900 ataques directos y precisos en los frentes oriental, occidental y suroccidental", dijo el portavoz del Ejército, Majed al Nuzaili, en un comunicado en su cuenta en X.

Afirmó que "según las evaluaciones iniciales sobre el terreno, estas operaciones resultaron en la neutralización de más de 1.150 milicianos y la destrucción o inutilización de más de 180 vehículos y equipos de combate, transporte y suministro".

Al Nuzaili, que no precisó si con "neutralizar" se refiere a dar muerte o a dejar fuera de combate a los "más de 1.150" hutíes, detalló que los ataques gubernamentales también "tuvieron como blanco depósitos de armas y munición, fortificaciones, campamentos y emplazamientos militares, puntos en órganos de gobierno ocupados por el enemigo".

También "refuerzos y zonas de reunión y concentración, emplazamientos de artillería de campaña", así como "medios de transporte de combatientes y suministros, además de objetivos militares legítimos y de alto valor en lo profundo de las zonas controladas por la milicia terrorista hutí", añadió.

Por otro lado, aseguró que las fuerzas terrestres leales al Gobierno reconocido "lograron nuevo avances territoriales, y recuperaron posiciones, estableciendo el control sobre puestos de mando adicionales y consolidando sus conquistas", sin precisar dónde han conseguido esos avances.

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Los insurgentes hutíes, respaldados por Irán, no han reaccionado a las afirmaciones de Al Nuzaili, si bien sus medios informaron, a su vez, de avances, en particular, en la estratégica provincia de Taiz (suroeste) que conecta con Adén, sede del Gobierno reconocido.

Por otro lado, el ministerio de Salud controlado por los rebeldes cifró este sábado en 91 muertos y 168 heridos las víctimas civiles de los bombardeos aéreos en Yemen de la coalición liderada por Arabia Saudí desde el pasado 3 de octubre, sin referirse a las bajas militares.

Al Nuzaili había afirmado ayer viernes que el Ejército yemení, con apoyo aéreo de la citada coalición, había "neutralizado" a más 1.400 hutíes en 2.750 ataques contra posiciones de los insurgentes en distintas regiones entre el jueves y el viernes, lo que no ha sido comentado tampoco por los hutíes o confirmado por otras fuentes.

El portavoz de la coalición, el saudí Turki al Maliki, anunció a primeras horas de este sábado que esa alianza comenzó una "operación (aérea) a gran escala" en apoyo a las fuerzas gubernamentales, y en represalia por los ataques hutíes contra el aeropuerto de Riad.

Ese aeródromo ha sufrido desde el pasado miércoles tres ataques con misiles hutíes que dejaron al menos seis muertos e importantes daños materiales, el último de ellos tuvo lugar este mismo sábado y provocó la "suspensión temporal de las operaciones" en el aeropuerto y "varias heridas", según las autoridades saudíes.

La violencia se recrudeció en Yemen después de que los hutíes lanzaran a finales de agosto una ofensiva relámpago en la que conquistaron toda la costa occidental del Yemen, incluido el puerto de Moca y el estrecho de Bab al Mandeb, en la entrada del mar Rojo.

Las fuerzas gubernamentales respondieron el pasado día 5 con una amplia ofensiva, bautizada "Amanecer de Yemen", en la que consiguieron reconquistar Bab al Mandeb y Moca, y los combates se intensificaron desde entonces en múltiples frentes del territorio yemení.