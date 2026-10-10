El Ejército decomisa 54 armas y municiones en la capital ecuatoriana

Según el Ejército, el operativo se realizó en el sector de Monteserrín, mediante información de Inteligencia Militar y se decomisaron: 44 carabinas calibre 12, siete pistolas calibre 9 milímetros (mm), dos subametralladoras, una carabina de aire comprimido y cuatro alimentadoras calibre 9 mm.

Además, dos miras telescópicas, un tubo cañón de carabina, 770 cartuchos y municiones de diferentes calibres, incluido un cartucho percutado y 307 cajas de fulminantes, con aproximadamente 30.700 unidades.

En el operativo se detuvo a un ciudadano, quien fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para los procedimientos legales correspondientes.

De acuerdo con información proporcionada el Ejército, en enero de 2024 se decomisaron 108 armas de fuego y 4.689 municiones vinculadas al mismo ciudadano.

Las Fuerzas Armadas y la Policía despliegan constantes operativos en Ecuador, país que está desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno, que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

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Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.