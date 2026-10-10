El nuevo partido centrista Democracia21 liderado por una abogada inicia campaña en España

El pasado 25 de junio González registró el partido Democracia21 y decidió presentarse a las elecciones generales que se celebrarán en España el próximo 29 de noviembre.

En su primer acto de campaña, González criticó hoy tanto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo, a los que responsabilizó de las dificultades de las familias de clase media para comprar una casa o de los jóvenes para alquilar.

Entre otras propuestas, González instó a despolitizar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tanto respecto de los partidos como de las asociaciones de jueces politizadas, además de defender que el ministerio fiscal responda ante el Parlamento "y no ante el presidente del Gobierno".

Asimismo, abogó por crear juzgados especializados en corrupción, eliminar los aforamientos, recortar subvenciones a partidos y limitar a dos todos los mandatos.

Miriam González explicó que la formación tiene "vocación nacional" y pretende presentarse en todas las provincias españolas, para terminar con actual división en dos bloques, en referencia al enfrentamiento entre partidos de izquierda y de derecha.

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González, casada con el exviceprimer ministro británico Nick Clegg, está especializada en comercio internacional y asuntos europeos, trabajó en los gabinetes de los comisarios europeos Chris Patten y Benita Ferrero-Waldner, fue asesora del Foreign and Commonwealth Office británico y ocupó puestos de responsabilidad en firmas como DLA Piper, Dechert y Cohen & Gresser.