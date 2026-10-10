El OIEA evalúa por primera vez la seguridad nuclear de Pakistán y pide reforzarla

La evaluación fue realizada por el Servicio Internacional de Asesoramiento sobre Protección Física (IPPAS, por sus siglas en inglés), un mecanismo del OIEA que examina los sistemas nacionales destinados a impedir accesos no autorizados, robos o sabotajes de materiales e instalaciones nucleares.

La misión, solicitada por el Gobierno paquistaní, se desarrolló entre el 28 de septiembre y el 9 de octubre y fue la primera IPPAS llevada a cabo en Pakistán desde que el programa comenzó en 1995.

Los expertos visitaron el proyecto de desmantelamiento de la central nuclear de la ciudad de Karachi, la primera planta atómica de Pakistán, cuyo reactor comenzó a operar en 1971 y fue cerrado definitivamente en 2021.

Según el OIEA, Pakistán ha establecido un sistema de protección física “robusto” que estaba “adecuadamente implementado” en la instalación inspeccionada.

El organismo formuló también recomendaciones y sugerencias para reforzar el régimen nacional de seguridad nuclear y sus procedimientos, aunque no hizo público su contenido.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pakistán posee armas nucleares desde finales de la década de 1990 y el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI) estima que dispone actualmente de unas 170 ojivas nucleares.

El país mantiene además programas de modernización de sus sistemas de lanzamiento y continúa acumulando material fisible, según SIPRI, que considera que su arsenal podría crecer durante la próxima década.

Pakistán no forma parte del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), pero sí es parte de la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares y ratificó en 2016 su enmienda de 2005, que amplía las obligaciones para proteger instalaciones y materiales nucleares utilizados con fines pacíficos.