El oteador de palabras: “autoficción”, “micromini”, “intraterrestre”...

Una novela u otra obra narrativa puede estar contada en primera persona con una base esencialmente autobiográfica, pero también tomándose la libertad de incluir elementos ficticios. Es la “autoficción”.

En principio, una falda sumamente corta es una “microfalda”. Pero dado que el acortamiento “mini” ya se refiere a una falda que queda muy por encima de la rodilla, se ha formado “micromini”, que enfatiza su extrema pequeñez.

Los solemos llamar “tics”, pero esas pequeñas contracciones musculares que percibimos bajo la piel se llaman más técnicamente “fasciculaciones”. Como otras muchas voces científicas, se basa en raíces clásicas, pues el latín “fascis” (‘haz o manojo’) se combina con el elemento “-⁠iculus” y con “-⁠ción”. El primero de estos últimos es un diminutivo latino que ya tuvimos en un oteador del 2020 con “gotícula”, pero también se encuentra en “película” o “partícula”, como se desprende de las etimologías del diccionario académico.

Si “extraterrestre” es lo que se halla fuera del planeta Tierra, “intraterrestre” es lo que se halla en su interior. Más precisamente, se refiere, en ciencia ficción, a civilizaciones que habitan bajo su superficie, aunque también tiene un sentido más real, para organismos que tienen la capacidad de vivir a kilómetros de profundidad.

La práctica de llamar al timbre de una puerta y salir corriendo es, en el lunfardo rioplatense, el “ring raje”, una expresión que combina el inglés “ring” (‘timbre’) con “raje”, que significa ‘huida repentina de un lugar’. A menudo se adapta el primer elemento como “rin”, sin la “g” final, es decir, “rin raje”.

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Aunque la terminación “-⁠nauta” significa ‘navegante’, lo que implica un desplazamiento, un “acuanauta” es una persona que vive o trabaja sumergida en el agua durante un tiempo prolongado, con la adaptación fisiológica que ello requiere.