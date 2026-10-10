Encuentro de Mujeres en Argentina alza su voz contra Milei y la extrema derecha

"Nos preparamos para darle un golpe político a la extrema derecha que cuestiona nuestros derechos a nivel internacional y en Argentina", afirmaron desde el comité organizador en el acto de apertura del 39 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries.

El encuentro, que concluirá el próximo lunes, se lleva adelante en diversos puntos de la ciudad de Córdoba (centro de Argentina), con la asistencia, según los organizadores, de 150.000 personas.

La comisión organizadora denunció el "negacionismo" de Milei a la violencia de género y los discursos de odio.

"El Gobierno de extrema derecha de Milei le declaró la guerra a nuestros derechos y conquistas. Con su negacionismo de la violencia de género, sus discursos de odio y su proyecto económico ulttracapitalista viene atacando las políticas de género y diversidad", denunciaron.

Según el documento leído en el acto inaugural de este sábado, "en la Argentina de Milei ocurre un femicidio, un trans-travesiticidio, un lesbicidio, un feminicidio en contexto de narcotráfico y crimen organizado o un suicidio feminicida cada 33 horas".

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"En lo que va de 2026 se contabilizan 200, en su mayoría llevados a cabo por parejas, exparejas, familiares o allegados de las víctimas. Y apenas el 10 % tenía denuncias previas hechas en alguna institución del Estado", precisaron.

"El Gobierno de Milei no solo ajusta, también niega esta realidad y la violencia de género y promueve los discursos de odio hacia las mujeres, las diversidades y nuestras luchas", aseveraron.

Tras desembarcar en la Casa Rosada en diciembre de 2023, Milei puso en marcha un drástico ajuste económico, con recortes que afectaron, entre otras, a las políticas de atención y protección a las mujeres.

El mandatario, quien ha manifestado su oposición a lo que denomina "ideología de género" y cuestiona abiertamente la Agenda 2030 -que incluye un objetivo sobre la igualdad-, eliminó de la estructura del Gobierno al Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad y disolvió varias áreas y organismos que atendían la problemática de la violencia machista.

Sus políticas también incluyeron el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y el recorte de las políticas públicas relacionadas con la diversidad.

Los movimientos de mujeres y LGTBIQ+ argentinos también han denunciado en reiteradas ocasiones que hay una exacerbación de los discursos de odio desde el Gobierno.

El comité organizador del encuentro en Córdoba también denunció que a nivel internacional Milei "hace alianzas con la derecha más reaccionaria" de Estados Unidos, Israel y Brasil, "promoviendo ideas que atacan al feminismo y al transfeminismo y construyen un clima social que legitima a quienes ejercen violencias".