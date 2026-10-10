Etiopía inaugura su primera refinería de metales preciosos en busca del mercado africano

El primer ministro etíope, Abiy Ahmed, inauguró la Refinería Nacional de Metales Preciosos en la Zona Económica Especial de Bole Lemi, situada a las afueras de la capital del país, Adís Abebba.

"Con capacidad para procesar más de 600 toneladas de metales preciosos al año, la refinería marca un hito importante en el fomento de la agregación de valor a nivel nacional, el fortalecimiento del sector minero etíope y el posicionamiento de nuestro país como centro regional de refinado de metales preciosos", subrayó Abiy.

En su cuenta de la red social X, el gobernante destacó que la refinería tiene capacidad para atender "no sólo a Etiopía, sino también a los mercados más amplios de África oriental y del conjunto del continente".

Las instalaciones -añadió- permiten que países vecinos y empresas mineras "traigan su oro a Etiopía para someterlo a procesos avanzados de refinado, certificación, agregación de valor y comercialización, eliminando así la necesidad de exportarlo fuera del continente".

Según el Gobierno, la refinería está diseñada para analizar, refinar y fundir oro en lingotes listos para la exportación, además de producir barras de oro y plata -tanto fundidas como acuñadas- de diversos grados de pureza.

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En África del Este, Uganda se ha consolidado como un importante centro regional de comercio y procesamiento de oro, gran parte del cual proviene de países vecinos.

Sin embargo, la nueva refinería de Etiopía podría ahora ofrecer un destino alternativo para el suministro regional de oro, lo que potencialmente intensificaría la competencia por este lucrativo negocio.