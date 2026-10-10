Evo Morales anuncia que reunión de Runasur buscará responder al Escudo de las Américas

Morales (2006-2019) habló en el Primer Encuentro Internacional Antiimperialista y por la Descolonización, evento que organizó como parte de la Runasur en la localidad de Villa Tunari, en la zona del Trópico de Cochabamba, su fortín situado en la región central de Cochabamba.

"Cómo responder al Escudo de las Américas, esa es nuestra responsabilidad ahora", dijo Morales.

Para él, "el Escudo de las Américas es el renacimiento del Plan Cóndor", una red de represión política de las dictaduras militares de Suramérica entre 1970 y 1980.

"Ahora el Plan Cóndor no solamente ejecuta como antes coroneles y generales, ahora ejecutan jueces y fiscales (...) tribunales electorales, es mucho más grave (porque) acompaña todo eso la política internacional", dijo Morales.

El Escudo de las Américas es una alianza fundada en marzo pasado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con líderes conservadores de la región para combatir el narcotráfico, de la que no forman parte países con gobiernos progresistas como México o Brasil.

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Decenas de seguidores de Morales y otros representantes de izquierda de Argentina, Brasil, Chile, Perú, Costa Rica, Colombia, México, entre otros, llegaron hasta Villa Tunari, según los organizadores, para participar en ese encuentro que tiene actividades hasta el lunes.

Morales destacó que los asistentes se "reúnen en unidad, con claridad ideológica política y con valores" para buscar una cohesión en toda la región en contra del imperialismo.

El exgobernante impulsó la Runasur, con sede en Bolivia, que agrupa movimientos sociales y políticos de izquierda para "articular una América plurinacional" en contra de las repúblicas formadas después de la época colonial.

Los seguidores de Morales anunciaron una marcha a La Paz la próxima semana contra las políticas económicas del Gobierno de Rodrigo Paz como el retiro de la subvención al diésel.

El Gobierno dispuso la ampliación del estado de excepción, con vigencia hasta diciembre "mientras los factores de riesgo" de que se registren manifestaciones y bloqueos contra Paz "permanezcan.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, adelantó que las manifestaciones pacíficas son permitidas en un estado de excepción, pero los bloqueos de carreteras y otros similares no son permitidos.