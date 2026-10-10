Francia asegura a Panamá su "pleno apoyo" por el terremoto

"Francia traslada sus más sinceros pensamientos a las personas afectadas por esta catástrofe y asegura a Panamá su pleno apoyo", declaró la portavocía del Ejecutivo francés, en un comunicado.

El país europeo expresó así "su plena solidaridad con el Gobierno y el pueblo panameño tras el violento sismo que afectó al país el 9 de octubre".

El terremoto sacudió Panamá a las 12:56 hora local (17:56 GMT) del viernes, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), con una profundidad de 10 kilómetros y epicentro a 12 kilómetros de la localidad costera de Tonosí, ubicada en el sur de Panamá y a unos 239 kilómetros de la capital.