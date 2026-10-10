Gobierno de Ecuador no tiene reportes de connacionales afectados por terremoto en Panamá

La Cancillería de Ecuador señaló en un comunicado que, a través de su Embajada en ese país, activó el protocolo de emergencia poco después del movimiento telúrico, a fin de verificar el estado de los connacionales y atender sus requerimientos.

Anotó que la Embajada de Ecuador en Panamá mantiene contacto permanente con las autoridades locales para dar seguimiento a la situación.

La misión diplomática continúa monitoreando los acontecimientos y brinda información oportuna a los ecuatorianos, quienes pueden comunicarse con la Embajada a través del teléfono de emergencia +507 6898 6511 y del correo electrónico cecupanama@cancilleria.gob.ec, detalló en el escrito.

El terremoto sacudió Panamá a las 12:56 hora local (17:56 GMT) del viernes, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), con una profundidad de 10 kilómetros y epicentro a 12 kilómetros de la localidad costera de Tonosí, ubicada en el sur de Panamá y a unos 239 kilómetros de la capital.

El Instituto de Geociencias de Panamá ha contabilizado en sus redes sociales desde las 19:30 hora local del pasado viernes (23.30 GMT) hasta las 9:30 hora local (14.30 GMT) de este sábado alrededor de un centenar de temblores con magnitudes de 4 y 6.

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se solidarizó el viernes con Panamá y ofreció ayuda y colaboración con las labores de atención.