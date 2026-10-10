Guillermo de Gales, sobre prevención del suicidio: "Una conversación puede cambiarlo todo"

En una publicación emitida hoy a través de sus redes sociales, y firmada con su inicial 'W' (de William, en inglés), el heredero a la corona británica recordó que alrededor de 20 personas se suicidan cada día en el Reino Unido.

"Detrás de cada número hay una persona, una familia y gente que les quiere. Si estás preocupado sobre alguien, contáctale. Pregúntale cómo está. Escucha. Hazle saber que no está solo. Una conversación puede cambiarlo todo", escribió el príncipe Guillermo en X.

Junto al mensaje, publicó un vídeo que recoge conversaciones telefónicas de varias personas hablando con sus allegados. "He notado que estás muy callado últimamente, ¿hay algo de lo que quieras hablar?", dice una voz. "Hola, solo quería decirte que estaba pensando en ti. Sé que es un momento difícil pero estoy aquí para cuando sea que necesites hablar", comenta otra.

"No sabemos lo que alguien esconde en su interior", dijo Guillermo en una entrevista publicada la pasada anoche por el periódico Daily Express con motivo de la efeméride sobre salud mental.

En este sentido, afirmó que tomarse el tiempo para interesarse por el otro y escucharle sin juzgar puede marcar la diferencia, y que esos pequeños gestos de amabilidad pueden tener un "impacto extraordinario".

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Las declaraciones de Guillermo se enmarcan dentro de su labor filantrópica en materia de salud mental, que incluye el reciente lanzamiento de una Red Nacional de Prevención del Suicidio a través de su fundación.