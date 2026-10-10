Isaías, ya rebajado a ciclón postropical, deja 853.000 clientes sin luz en sureste de EEUU

La tormenta ha provocado la muerte de al menos una persona después de que un árbol cayera este sábado sobre una vivienda en Birmingham, Alabama, donde la gobernadora, Kay Ivey, ha declarado el estado de emergencia en 40 condados, informan medios locales.

En este estado, Isaías, que tocó tierra como un huracán de categoría 2 a última hora del viernes en la franja noroccidental de Florida y que ha sido rebajado por el Centro Nacional de Huracanes (NHC) a ciclón postropical, podría dejar fuertes precipitaciones y vientos de hasta 80 kilómetros por hora en la región central y septentrional.

Según las webs de seguimiento del suministro eléctrico, unos 439.000 clientes están sin servicio en Florida, y unos 300.000 en Alabama y 114.000 en la vecina Georgia tampoco tienen luz.

El NHC indica que "las fuertes lluvias asociadas a los remanentes postropicales de Isaías se extenderán rápidamente hacia el norte, alcanzando hoy el valle de Tennessee, el sur de los Apalaches y el sureste".

También se alerta de posibles deslizamientos de tierra en la zona sur de los Apalaches y lluvias intensas en el noroeste de Florida y en la costa suroeste de ese estado que podrían provocar inundaciones repentinas.

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El NHC mantiene una alerta de nivel moderado por inundación para el norte de Georgia y parte de las Carolinas y Tennessee y, por otro lado, una advertencia marginal que alcanza a estados como Kentucky, Ohio, Indiana o Virginia Occidental.

Se espera que Isaías se desplace en dirección noreste a través de Alabama y hacia el valle de Tennessee el sábado y el domingo.