Jair Bolsonaro está "feliz" por el resultado electoral, según su hijo Carlos

"Está feliz con lo que está sucediendo en Brasil, con la posibilidad de poder evolucionar", dijo Carlos Bolsonaro en un video publicado en redes sociales, casi una semana después de que su hermano y candidato presidencial Flávio ganara la primera vuelta de las elecciones.

El político, recién elegido senador, añadió que el exmandatario (2019-2022) está "consciente" pero "flaco" y que su mayor deseo si sale de prisión es pasar una semana en el litoral de Río de Janeiro, donde posee una segunda residencia.

Carlos Bolsonaro volvió a criticar la condena a 27 años de cárcel por golpe de Estado contra su padre y dijo estar "seguro" de que este saldrá de prisión.

De ganar la segunda vuelta el 25 de octubre, Flávio ha dicho que indultará al líder ultraderechista nada más tomar posesión y ha asegurado que quiere que este suba con él la rampa de entrada al palacio presidencial de Brasilia durante la ceremonia.

Un día después de ganar la primera vuelta, los abogados de Jair Bolsonaro solicitaron al magistrado de la Corte Suprema Alexandre de Moraes que permita la visita de Flávio a su padre.

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De Moraes, quien todavía tiene que tomar una decisión, prohibió las visitas al considerar que el expresidente incumplió la prohibición de usar redes sociales incluso a través de terceros porque Flávio había leído durante una transmisión una carta suya.

El candidato presidencial ultraderechista obtuvo el 47 % de los votos en primera vuelta, frente al 45 % del mandatario y aspirante a la reelección, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.