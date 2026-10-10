Kevin Bacon llena de sustos y risas un Festival de Cine de Sitges tomado por los zombies

Tanto el actor como su esposa, la actriz Kyra Sedgwick, y el hijo de ambos, Travis Bacon, protagonizan una cinta que quiere ser "una carta de amor al cine de género" y que el matrimonio de actores empezó a idear durante el confinamiento por la pandemia de la covid, según explicaron en un encuentro con prensa y admiradores.

La trama muestra a una familia de cineastas que en plena filmación se ve inmersa en una película de terror real cuando aparece un cadáver en el plató, lo que les obliga a encubrir el asesinato para poder seguir rodando.

El matrimonio de actores pidió a varios guionistas ideas para desarrollar un proyecto y preguntó a sus hijos si querrían participar, una experiencia que ha sido tan "divertida" como "exigente" físicamente, como es habitual en el cine de terror, contó Sedgwick.

"Cuando yo empecé en la actuación, las películas de este tipo de terror 'slasher' eran consideras cutres y la gente evitaba participar. Con el tiempo creo que el cine de género que homenajeamos en la película ha ido ganando respeto y eso me encanta", dijo Bacon antes de recibir sonoros aplausos del público.

Entre las películas de terror favoritas del actor de 'Mystic river' o 'Sleepers' están 'La semilla del diablo' y 'El resplandor', reveló. Así como otras "más recientes", entre las que ha nombrado a 'Sinners' y 'Obsession'.

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Travis Bacon, responsable de parte de la música de la película, bromeó por su parte, sobre que recomienda a cualquiera rodar escenas de sangre y vísceras "en familia".

Kevin Bacon y Kyra Sedgwick recibirán un premio a toda su carrera en este festival de Sitges, que también tiene previsto entregar al director Peter Jackson un premio honorífico este sábado.

Coincidiendo con la marea de muertos vivientes que tomaron Sitges este sábado en la tradicional 'Zombie walk', el director español Carles Torrens presentó 'Apocalipsis Z: un nuevo mundo'.

Torrens, uno de los directores que se consideran "hijos del festival", está detrás de la secuela del éxito de Prime Video que actualiza el universo de Manel Loureiro al "mundo presente de los populismos, bulos y desinformación", explicó el cineasta en rueda de prensa.

La nueva entrega narra cómo un grupo de personas intenta protegerse de un virus mortal que arrasa a su paso, una huida hacia delante en la que acaba teniendo un papel inesperado una plaza de toros.

El menú cinematográfico del día también cuenta con 'La mala madre', de Alicia Albares, otra mujer directora en una sección oficial que también tendrá otras voces femeninas después de que el 'Found alive' de Carlota Pereda inaugurarse esta 59 edición.